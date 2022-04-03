Томск, 3 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Следователи в Томске организовали проверку по факту незаконного отключения электричества в квартире томички с ребёнком. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, информация об этом появилась в СМИ.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Следователи СО по Кировскому району г. Томск в рамках проверки устанавливают все изложенные в сообщении обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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