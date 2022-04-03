Новосибирск, , 09:52 — REGNUM В Новосибирске возбудили дело в отношении мужчины, который украл 15 роз для супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Цветочный павильон Артем Брусницын © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что 1 апреля от продавца цветочного киоска, расположенного на улице Забалуева, поступило заявление о краже букета из 15 роз. Она рассказала, что в павильон зашёл мужчина. Он долго выбирал цветы, потом купил тюльпаны и вышел, но потом вернулся и прихватил с прилавка букет роз. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

По приметам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Ленинского района. Выяснилось, что цветы он уже подарил супруге.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Проводится расследование дела.