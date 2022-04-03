Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение нескольких дней ищут 14-летнего подростка. Мальчик не выходит на связь с 29 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Lizaalert.org Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт»

Подросток проживает в селе Новотроицкое Азовского района. В день пропажи он был одет в чёрную куртку, тёмные брюки и белые кроссовки с чёрным принтом.

В настоящее время местонахождение мальчика неизвестно.