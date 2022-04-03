Москва, , 09:43 — REGNUM Первые три места по объёму продаж автобусов на российском рынке за два месяца 2022 года заняли модели Павловского автозавода. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

ПАЗ-3205 Dmitry Terekhov

За январь и февраль 2022 года в России продано 2452 автобуса. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи выросли на 46%.

Самой популярной моделью по итогам продаж за первые два месяца года остался ПАЗ-3205. На долю этой модели пришлось более 26% от общего объёма продаж, всего реализовано 647 таких автобусов.

В тройку лидеров вошли ещё две модели Павловского автозавода: ПАЗ-3204 (378 шт.) и ПАЗ-4234 (208 шт.). Замкнули пятёрку самых популярных моделей НЕФАЗ-5299 (200 шт.) и МАЗ-206 (175 шт.). В десятку лидеров также вошли Volgabus 5270G (100 шт.), ЛиАЗ-5292 (89 шт.), KAMAZ-6282 (76 шт.), ЛиАЗ-6213 (68 шт.) и МАЗ-103 (42 шт.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало 2021 года в России было зарегистрировано 411 тыс. автобусов, три четверти из которых являются техникой отечественного производства.

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