Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM В Свердловской области отметили День единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Союзное государство

Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники комбината «Ураласбест» вывели на улицы «БЕЛАЗы», которые используются на предприятии уже более 40 лет. Они были украшены плакатами с надписями тематическими плакатами «Я — русский, Я — белорус, МЫ — союз».

Жители Невьянска празднично украсили спецтехнику управления хозяйством мунмципального округа. Жители Полевского — побратима Полоцка — встретились у Знака Дружбы, являющегося символом ярких и крепких отношений двух городов. А в Нижнем Тагиле праздничными плакатами украсили тракторы Минского тракторного завода.

Жители Екатеринбурга поддержали торжественную дату тематическими постами в соцсетях, Так, городской департамент общественных связей выложил видео с обращением к горожанам в честь праздника.

Отметим, 2 апреля 1996 года между Россией и Белоруссией был подписан договор о Сообществе суверенных государств.