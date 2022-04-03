Кабул, 3 апреля 2022, 09:40 — REGNUM 3 апреля ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв бомбы в городе Джибриль в провинции Герат.
В результате взрыва в шиитском районе погибли по меньшей мере пять человек и более 20 получили ранения.
Бомба была приведена в действие, когда местные жители собрались посмотреть игру «Санггирк».
Мавлана Наим-уль-ХакХаккани, директор по отдела информации и культуре провинции Герат, сообщил СМИ, что были заложены четыре бомбы, две из которых были обнаружены и обезврежены, но еще две взорвались, что привело к человеческим жертвам.
После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, места собраний шиитов в различных частях страны неоднократно подвергались нападениям со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее в Джибриле боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обстрелян автомобиль с гражданскими лицами.
В последние месяцы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесло удары по шиитским мечетям в Герате и Кундузе.