* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:40 — REGNUM 3 апреля ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв бомбы в городе Джибриль в провинции Герат.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате взрыва в шиитском районе погибли по меньшей мере пять человек и более 20 получили ранения.

Бомба была приведена в действие, когда местные жители собрались посмотреть игру «Санггирк».

Мавлана Наим-уль-ХакХаккани, директор по отдела информации и культуре провинции Герат, сообщил СМИ, что были заложены четыре бомбы, две из которых были обнаружены и обезврежены, но еще две взорвались, что привело к человеческим жертвам.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, места собраний шиитов в различных частях страны неоднократно подвергались нападениям со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в Джибриле боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обстрелян автомобиль с гражданскими лицами.

В последние месяцы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесло удары по шиитским мечетям в Герате и Кундузе.