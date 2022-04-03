Исламабад, , 09:37 — REGNUM Генерал Камар Джаведи Баджва, начальник штаба пакистанской армии, предупредил, что, если афганская проблема не будет решена, «это не только приведет к иммиграционному кризису, но также сделает Афганистан рассадником терроризма и может привести к повторениям, таким событий, как 11 сентября».

«Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводит не ожидаемую нами политику, но мы должны проявить терпение и принять соответствующие меры», — подчеркнул пакистанский чиновник.

Как сообщает пакистанская газета «Дан», генерал Баджва также заявил, что Запад не должен забывать народ Афганистана.

Глава пакистанского генштаба призвал международное сообщество вместо безрезультативных (бессмысленных) санкций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринять реальные шаги по побуждению «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменить свое поведение.

Генерал Баджвана переговорах по безопасности между Исламабадом и Кабулом, на которых присутствовал Залмай Халилзад, бывший спецпосланник США в Афганистане, подчеркнул также необходимость расширения отношений Исламабада с Вашингтоном.

Он также заявил, что после того, как премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил администрацию Байдена в заговоре с целью его свержения, его страна все же стремится расширить связи с США, а также и с Китаем.

«У нас давние стратегические отношения с Соединенными Штатами, — сказал генерал Баджва. — «Соединенные Штаты — наш крупнейший экспортный рынок»

Касаясь китайско-пакистанского экономического коридора, генерал Баджва также отметил «тесные и стратегические отношения с Китаем» и сказал, что Пакистан стремится развивать отношения с обеими странами.