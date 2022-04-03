Абакан, 3 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели восемь пациентов, выявлено при этом 35 новых случаев заражения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Большинство новых носителей были обследованы после появления признаков заболевания, либо с профилактической целью.

«4 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 1 – при самостоятельном обследовании», — добавили в правительстве.

Коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 0,8. Таким образом, всего с начала года в республике зарегистрировано 33 018 случаев инфицирования.