Новосибирск, 3 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 3 апреля, во второй половине дня ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

«Ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура +4…+6 °C», — уточняется в прогнозе.

По региону ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололёдные явления, ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днём +3…+8 °C.