Барнаул, 3 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На Алтае 3 апреля произошло ДТП, в котором погибли трое человек. Авария случилась на 170 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, выехал на встречку и столкнулся рефрижератором ISUZU АФ-4749SO, под управлением 37-летнего мужчины, сообщает телеграм-канал vkurse22.

ДТП

Все погибшие (водитель и его пассажиры — мужчина и женщина) находились в легковом автомобиле. Они погибли на месте ЧП до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта, в 9:20 местного времени на 328 км федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» (в 1 км от поворота на с. Луговское) в Зональном районе случилось массовое ДТП с автобусом.

Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом Kia Granbird, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль Toyota Corolla, который остановился из-за заноса движущегося впереди автомобиля Audi А6.

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