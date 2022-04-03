Горно-Алтайск, , 09:28 — REGNUM В Горно-Алтайске заключён под стражу бывший заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ему предъявлено обвинение в получении взятки.

В наручниках K1news.ru

По данным следствия, с декабря 2021 по февраль 2022 года обвиняемый незаконно отказывал одному из лесозаготовителей в приёме лесных деклараций. В результате компании был нанесён ущерб в размере около 7 млн рублей.

С апреля по июль 2021 года чиновник получил от одного из местных предпринимателей взятку в виде пиломатериала за внесение в договор аренды лесного участка сведений изменений.

«Расследование уголовного дела продолжается. Следователями проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замминистра был задержан в день расторжения своего служебного контракта. Указ о его увольнении с госслужбы был подписан главой республики 15 марта.

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