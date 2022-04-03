Донецк, 3 апреля 2022, 09:25 — REGNUM Широкая Балка и Донецк обстреляны со стороны ВСУ. Об этом 3 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️08:45 — н.п. Новгородское — н.п. Широкая Балка: выпущена 1 ракета из ПТРК; ️09:10 — н.п. Невельское — г. Донецк: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм, 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Горловку.
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