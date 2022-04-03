Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Запуск экипажа с туристами на Международную космическую станцию в рамках миссии Axiom Mission 1 запланирован на 6 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Пуск корабля Crew Dragon будет проводиться с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) посредством ракеты-носителя Falcon 9. В состав экипажа вошли Майкл Лопес-Алегрия (командир корабля, бывший астронавт NASA), Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе.

Коммерческий рейс организован Axiom Space в сотрудничестве с компанией SpaceX. Планируется, что туристы проведут на орбитальной станции восемь дней.

Позже Axiom Space рассчитывает организовать ещё несколько туристических рейсов на орбитальную станцию. Стоимость восьмидневной экскурсии на МКС составит около $55 млн.

Предыдущий туристический полёт на МКС состоялся в декабре 2021 года. На российском корабле полёт на орбитальную станцию совершил японский бизнесмен Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано.

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