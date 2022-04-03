Тюмень, 3 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Тюменские садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества могут получить субсидии на возмещение затрат на осуществление мероприятий по противоклещевой обработке. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

egor347 Осторожно, клещи!

На эти цели в 2022 году в бюджете Тюмени предусмотрено 648 тыс. рублей.

Как сообщает портал 72.ru, в 2021 году акарицидная обработка в Тюмени в различных компаниях стоила от 130 до 300 рублей за сотку земли.