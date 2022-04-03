Донецк, 3 апреля 2022, 09:21 — REGNUM За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 29 человек. Об этом 3 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.
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Всего за указанный период на всей территории ДНР ранения различной степени тяжести получили 32 мирных жителя, сообщает Минздрав ДНР.
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 612 человек, включая 116 детей.
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