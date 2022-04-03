Москва, , 09:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводит в телеграм-канале опрос об общественно-полезном труде школьников.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Считаете ли вы возможным, чтобы школьники участвовали в общественно-полезном труде: уборка в классе, мытьё доски и тому подобное», — задал вопрос Володин.

Предлагается выбрать один из двух вариантов ответа: да или нет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу.

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