Москва, 3 апреля 2022, 09:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводит в телеграм-канале опрос об общественно-полезном труде школьников.
«Считаете ли вы возможным, чтобы школьники участвовали в общественно-полезном труде: уборка в классе, мытьё доски и тому подобное», — задал вопрос Володин.
Предлагается выбрать один из двух вариантов ответа: да или нет.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать о вовлеченности детей в общественно-полезную работу.
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