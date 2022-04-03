Элиста, , 09:18 — REGNUM В Калмыкии на трассе Р-22 «Каспий» произошло два ДТП с участием грузовых автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Обе аварии зарегистрированы 2 апреля. В 6:48 мск в Целинном районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.

Затем спасатели выехали на ДТП, случившееся в 13:20 мск в Сарпинском районе на 134-м километре трассы. В результате столкновения грузового и легкового автомобилей один человек получил травмы.