3 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 13:14 — REGNUM Сезон выступлений эстрадно-духового оркестра открылся в Екатерининском саду Симферополя 2 апреля. ИА REGNUM представляет вниманию читателя фоторепортаж.

Открытие сезона духовой музыки в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Послушать музыку на открытом воздухе совершенно бесплатно жители и гости Симферополя теперь могут по выходным: по субботам в Екатерининском саду, по воскресеньям — в парке Тренёва.

Памятник Екатерине II в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Екатерининский сад Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оркестр в ожидании открытия мероприятия Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие сезона духовой музыки в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие с показательными выступлениями Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие сезона духовой музыки в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие сезона духовой музыки в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие сезона духовой музыки в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Открытие сезона духовой музыки в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие сезона духовой музыки в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления танцоров Александр Полегенько © ИА REGNUM

В день открытия сезона, 2 апреля, благодаря устоявшейся по-настоящему тёплой погоде, в Екатерининском саду гуляли многие горожане. Они смогли не только послушать музыку в исполнении духового оркестра, но и принять участие в мастер-классе по вальсу.

Духовой оркестр в Екатерининском парке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Духовой оркестр в Екатерининском парке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Духовой оркестр в Екатерининском парке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Духовой оркестр в Екатерининском парке Александр Полегенько © ИА REGNUM Духовой оркестр в Екатерининском парке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Духовой оркестр в Екатерининском парке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мероприятие поддержал глава администрации города Михаил Афанасьев.

Духовой оркестр в Екатерининском парке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители и гости города собрались в парке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Духовой оркестр в Екатерининском парке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Духовой оркестр в Екатерининском парке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Считаю, что такую замечательную традицию нужно продолжать!» — написал он в соцсети.