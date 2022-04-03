Александр Полегенько,
3 апреля 2022, 13:14 — REGNUM Сезон выступлений эстрадно-духового оркестра открылся в Екатерининском саду Симферополя 2 апреля. ИА REGNUM представляет вниманию читателя фоторепортаж.
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Послушать музыку на открытом воздухе совершенно бесплатно жители и гости Симферополя теперь могут по выходным: по субботам в Екатерининском саду, по воскресеньям — в парке Тренёва.
Памятник Екатерине II в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Екатерининский сад
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оркестр в ожидании открытия мероприятия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие с показательными выступлениями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Показательные выступления танцоров
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В день открытия сезона, 2 апреля, благодаря устоявшейся по-настоящему тёплой погоде, в Екатерининском саду гуляли многие горожане. Они смогли не только послушать музыку в исполнении духового оркестра, но и принять участие в мастер-классе по вальсу.
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Мероприятие поддержал глава администрации города Михаил Афанасьев.
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жители и гости города собрались в парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Считаю, что такую замечательную традицию нужно продолжать!» — написал он в соцсети.