Александр Полегенько, 3 апреля 2022, 13:14 — REGNUM Сезон выступлений эстрадно-духового оркестра открылся в Екатерининском саду Симферополя 2 апреля. ИА REGNUM представляет вниманию читателя фоторепортаж.

Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Послушать музыку на открытом воздухе совершенно бесплатно жители и гости Симферополя теперь могут по выходным: по субботам в Екатерининском саду, по воскресеньям — в парке Тренёва.

Памятник Екатерине II в Симферополе
Памятник Екатерине II в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Екатерининский сад
Екатерининский сад
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Оркестр в ожидании открытия мероприятия
Оркестр в ожидании открытия мероприятия
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие с показательными выступлениями
Открытие с показательными выступлениями
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Открытие сезона духовой музыки в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Показательные выступления танцоров
Показательные выступления танцоров
Александр Полегенько © ИА REGNUM

В день открытия сезона, 2 апреля, благодаря устоявшейся по-настоящему тёплой погоде, в Екатерининском саду гуляли многие горожане. Они смогли не только послушать музыку в исполнении духового оркестра, но и принять участие в мастер-классе по вальсу.

Духовой оркестр в Екатерининском парке
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мероприятие поддержал глава администрации города Михаил Афанасьев.

Духовой оркестр в Екатерининском парке
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жители и гости города собрались в парке
Жители и гости города собрались в парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Духовой оркестр в Екатерининском парке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Танцевальный мастер-класс для жителей и гостей Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Считаю, что такую замечательную традицию нужно продолжать!» — написал он в соцсети.