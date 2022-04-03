Минусинский район, Красноярский край, , 09:15 — REGNUM На место крупного лесного пожара в Минусинском районе Красноярского края выехал министр лесного хозяйства региона Алексей Панов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Лесной пожар

На месте также работает оперативно-следственная группа для установления причин и всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, возгорание началось 2 апреля на свалке, затем пламя перекинулось на лесной массив. Тушение пожара осложнялось сильным ветром до 20 метров в секунду, в результате чего огонь перешёл на садоводческое товарищество, уничтожив 20 домов.

Пожар удалось локализовать лишь спустя почти сутки. В ликвидации возгорания задействованы более 360 человек и 114 единиц техники, в том числе лесопожарный поезд.

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