Донецк, 3 апреля 2022, 09:14 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Горловку. Об этом 3 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н.п. Троицкое — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️08:55 — н.п. Майорск — н.п. Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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