Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Неподалёку от стадиона «Ростов Арена» появится новый жилой комплекс, ради которого вырублены деревья. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Вырубка леса

«У «Ростов-Арены» строители уничтожили рощу. Ha этом местe построят новый ЖK. Неужели чиновники, которыe подписывают документы, и строители, которыe там всё уничтожили, никакогo чувствo сострадания нe имеют к матушкe-природe?» — задался вопросом автор фотоснимков опустевшей рощи.

Ростовчане задаются множеством вопросов. К примеру, почему аварийные деревья коммунальщики не спиливают годами, а здоровые деревья, не представляющие опасность, по щелчку пальца. Многие отмечают, что за последние два-три года Ростов-на-Дону превратился в голое поле, а вместо деревьев «высажены» многоэтажные дома.

«Город в пыли уже задыхается! Лесополосы сажали на Дону, чтобы удержать грунт от выветривания. Какие зелёные массивы были высажены за последние 20 лет, кто знает? А сколько вырубили и ещё планируют? Где экологи? Чем город дышать должен?» — задаётся вопросами подписчица паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».