Донецк, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 612 человек, включая 116 детей. Об этом 3 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 3 апреля в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 11 432 человека.

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