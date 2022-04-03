3 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл первый матч финала Западной конференции КХЛ. На льду встретились петербургский СКА и московский ЦСКА.

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на матче плей-офф Кубка Гагарина Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды ЦСКА Никита Нестеров и Владислав Каменев, игрок команды СКА Эмиль Галимов Дарья Драй © ИА REGNUM

Skasister Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и игроки команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Армейское дерби завершилось со счётом 3:1 в пользу москвичей. В составе ЦСКА отличился Максим Соркин, забив шайбу в ворота соперника на 2-й минуте матча, а также Александр Попов на 57-й минуте и Владислав Каменев на 59-й минуте. Единственная шайба, заброшенная хозяевами льда, принадлежит Андрею Кузьменко.

Игроки команды ЦСКА Владислав Провольнев и игрок команды СКА Никита Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА Никита Гусев и Данила Моисеев, вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики команды СКА на трибуне Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Фанат команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, последний раз СКА и ЦСКА сыграли друг с другом в матчах на вылет в прошлогоднем финале Запада — сильнее оказались москвичи (4−2).

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и игроки команды ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Максим Соркин и игрок команды СКА Игорь Ожиганов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Никита Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Мет Робинсон и игрок команды ЦСКА Михаил Григоренко Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики команды СКА на трибуне Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб команды ЦСКА радуется победе в матче Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — ЦСКА. Матч первый — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

0:1 Соркин (Киселевич), 01:21

1:1 Кузьменко (Лехтонен, Бурдасов), 22:03 ГБ

1:2 Попов (Светлаков), 56:36

1:3 Каменев, 58:26 ПВ

Статистика матча:

Броски: 47−52

Броски в створ: 29−23

Вбрасывания: 23−35

Блокированные броски: 15−13

Силовые приемы: 15−17

Время в атаке: 08:12−07:23

Штраф: 8−8

Вратари: Юханссон — Федотов

Главные судьи: 42. Юдаков Сергей, 37. Оленин Константин

Линейные судьи: 84. Шалагин Никита, 89. Савенков Артём