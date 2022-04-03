Санкт-Петербург,
3 апреля 2022, 09:44 — REGNUM В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга прошёл первый матч финала Западной конференции КХЛ. На льду встретились петербургский СКА и московский ЦСКА.
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на матче плей-офф Кубка Гагарина
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА Никита Нестеров и Владислав Каменев, игрок команды СКА Эмиль Галимов
Дарья Драй © ИА REGNUM
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Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко и вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и игроки команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Армейское дерби завершилось со счётом 3:1 в пользу москвичей. В составе ЦСКА отличился Максим Соркин, забив шайбу в ворота соперника на 2-й минуте матча, а также Александр Попов на 57-й минуте и Владислав Каменев на 59-й минуте. Единственная шайба, заброшенная хозяевами льда, принадлежит Андрею Кузьменко.
Игроки команды ЦСКА Владислав Провольнев и игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА Никита Гусев и Данила Моисеев, вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики команды СКА на трибуне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанат команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Напомним, последний раз СКА и ЦСКА сыграли друг с другом в матчах на вылет в прошлогоднем финале Запада — сильнее оказались москвичи (4−2).
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров и игроки команды ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Максим Соркин и игрок команды СКА Игорь Ожиганов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Мет Робинсон и игрок команды ЦСКА Михаил Григоренко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики команды СКА на трибуне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА радуются забитой шайбе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды ЦСКА радуется победе в матче
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — ЦСКА. Матч первый — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
0:1 Соркин (Киселевич), 01:21
1:1 Кузьменко (Лехтонен, Бурдасов), 22:03 ГБ
1:2 Попов (Светлаков), 56:36
1:3 Каменев, 58:26 ПВ
Статистика матча:
Броски: 47−52
Броски в створ: 29−23
Вбрасывания: 23−35
Блокированные броски: 15−13
Силовые приемы: 15−17
Время в атаке: 08:12−07:23
Штраф: 8−8
Вратари: Юханссон — Федотов
Главные судьи: 42. Юдаков Сергей, 37. Оленин Константин
Линейные судьи: 84. Шалагин Никита, 89. Савенков Артём