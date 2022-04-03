Минусинский район, Красноярский край, , 09:03 — REGNUM В Минусинском районе Красноярского края отменён режим ЧС, введённый в связи с крупным лесным пожаром, возникшим вблизи населённых пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар 92.mchs.gov.ru

Возгорание на свалке возле посёлка Зелёный бор началось 2 апреля около 14:29 по местному времени. Сильными порывами ветра до 20 метров в секунду огонь перекинулся на лесной массив. Были мобилизованы силы и средства МЧС и краевого Лесопожарного центра, был задействован пожарный поезд.

Однако пламя всё же распространилось на дома в садоводческом товариществе «Кооператор». В результате сгорели 20 дачных домов на 4 улицах. Однако пожарным удалось предотвратить переход огня на 5 СНТ. Спустя почти сутки пожар был локализован на площади 300 гектаров.

«Для жителей организованы 8 автобусов и подготовлены два пункта временного размещения — на базе средней школы №9 в Минусинске​ и Дворца культуры села Селиваниха, пока ими никто не воспользовался», — отметили в правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Лесной пожар под Минусинском локализован на площади 300 гектаров