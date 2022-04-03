Тюмень, 3 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Тюменской области наступает период запрета на вылов водных биоресурсов. Об этом сообщает региональный отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их обитания.

Рыбалка

Запрет действует с момента начала таяния льда и до 20 мая 2022 года в реках, ручьях, притоках, старицах и сорах. С 15 мая по 15 июня 2022 запрещено ловить рыбу в водоёмах, изолированных от речной системы.

Разрешено рыбачить одной удочкой или спиннингом с берега, отмечают в ведомстве. Однако количество крючков должно быть не больше двух на одного гражданина. Общий вес пойманных щук, судака, леща, язя и карася в сутки не должен превышать пяти килограммов, раков — не больше двух килограммов. Строго запрещается вылавливать сибирского осетра, стерлядь, нельму, муксуна, ракообразных артемий на стадии цист.