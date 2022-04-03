Пекин, 3 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. К концу 2025 года число используемых подключений к мобильной связи пятого поколения (5G) в Китае достигнет 892 млн. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на прогноз ассоциации операторов мобильной связи GSMA.

Hana Chramostova 5g

В отчёте GSMA отмечается, что Китай уже стал крупнейшим рынком 5G в мире. К концу 2021 года на долю Китая пришлось три четверти от общего числа подключений к связи 5G во всём мире.

К марту 2022 года в Китае насчитывалось более 1,4 млн базовых станций связи 5G. Число пользователей связи пятого поколения превысило 500 млн.

К концу текущего года правительство Китая рассчитывает довести число базовых станций 5G до 2 млн. В GMSA прогнозируют, что к 2025 году число используемых подключений к связи 5G в Китае приблизится к 900 млн.