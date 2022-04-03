Чита, , 08:56 — REGNUM В Забайкалье главной причиной множественных ландшафтных пожаров становятся дети. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего с начала 2022 года на территории региона произошло 403 ландшафтных пожара. Площадь, пройденная огнём составила более 40 тысяч гектаров.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

Органами дознания МЧС России выявлены 58 поджигателей, из которых 22 – дети. Юные жители региона поджигают сухую траву, разжигают костры в ветреную погоду и даже используют огонь как взрыватель для газовых баллонов.

В отношении 22 детей-поджигателей материалы проверок переданы в органы местного самоуправления для рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних. Кроме того, родителям придется возместить затраты на ликвидацию пожаров. Однако самая большая опасность для детей в том, что они могут стать жертвами собственного хулиганства.

«Дети не понимают, что они могут быть не только виновниками пожара и уничтожить чье-то имущество. Они могут оказаться в огненном плену и сами погибнуть. Уважаемые родители! Проведите, пожалуйста, со своими детьми беседы о соблюдении требований пожарной безопасности. Расскажите им о том, что нельзя играть со спичками, зажигалками. В том числе, поджигать сухую траву», — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Антон Маркелов.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкалья оценила готовность к пожароопасному периоду региона, как недостаточную: требуется устранить нарушения, указанные более чем в 400 актах прокурорского реагирования и состоявшихся судебных решениях.

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