Забайкальские дети оказались виновниками сотен ландшафтных пожаров
Чита, 3 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Забайкалье главной причиной множественных ландшафтных пожаров становятся дети. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего с начала 2022 года на территории региона произошло 403 ландшафтных пожара. Площадь, пройденная огнём составила более 40 тысяч гектаров.
Органами дознания МЧС России выявлены 58 поджигателей, из которых 22 – дети. Юные жители региона поджигают сухую траву, разжигают костры в ветреную погоду и даже используют огонь как взрыватель для газовых баллонов.
В отношении 22 детей-поджигателей материалы проверок переданы в органы местного самоуправления для рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних. Кроме того, родителям придется возместить затраты на ликвидацию пожаров. Однако самая большая опасность для детей в том, что они могут стать жертвами собственного хулиганства.
«Дети не понимают, что они могут быть не только виновниками пожара и уничтожить чье-то имущество. Они могут оказаться в огненном плену и сами погибнуть. Уважаемые родители! Проведите, пожалуйста, со своими детьми беседы о соблюдении требований пожарной безопасности. Расскажите им о том, что нельзя играть со спичками, зажигалками. В том числе, поджигать сухую траву», — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Антон Маркелов.
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкалья оценила готовность к пожароопасному периоду региона, как недостаточную: требуется устранить нарушения, указанные более чем в 400 актах прокурорского реагирования и состоявшихся судебных решениях.
Читайте также: Забайкалье недостаточно готово к пожароопасному периоду — прокуратура