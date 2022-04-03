Вашингтон, 3 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Америка находится на пороге «экономического кошмара».

Donaldjtrump.com Трамп

«Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляция. … Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?» — отметил он на митинге сторонников в штате Мичиган.

Также Трамп назвал американских политиков главной угрозой стране, опасность от которых превосходит РФ и Китай.