Улан-Удэ, 3 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 1486 пациентов. Всего за время пандемии в республике излечились от коронавируса 128 028 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 134 628, 44% из которых приходится на столицу Улан-Удэ. За последние сутки диагноз подтвердился у 86 человек. Большинство из них были обследованы после появления симптомов заболевания.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2967 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.)», — добавили в оперштабе.