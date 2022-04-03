Владимир Бадмаев, 3 апреля 2022, 09:48 — REGNUM Праволиберальное итальянское издание Il Foglio («Листок») забило тревогу из-за того, что парламентарии, как выяснилось, тайно искали российские новости. Депутаты и сенаторы — всего около 40 человек — создали для этого даже специальный «секретный чат» в мессенджере, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Италии
Правительство Италии
Иван Шилов © ИА REGNUM

В чате «критически настроенные к Киеву» политики делились информацией, противоречащей «русофобскому мейнстриму». В частности, их интересовали новости о военной спецоперации России на Украине, НАТО, санкциях. Более того, возмущается автор Симона Канеттьери, парламентарии обсуждали способы обхода блокировки сайта «Спутник».

Но особо предосудительным стал тот факт, что информацию о боевых действиях на Донбассе депутаты узнавали на канале итальянского журналиста, гражданина ДНР Витторио Никола Ранджелони. Отмечается, что все участники чата являются представителями партии «Лига Севера».

Партия «Лига Севера»
Партия «Лига Севера»
Fabio Visconti

В комментариях некоторые читатели назвали депутатов едва ли не предателями. По всей видимости, это и было целью статьи — травля тех, кто посмел искать альтернативную информацию о происходящем на Украине, альтернативу тому, что пишет, к примеру, Il Foglio.

«Они практически коллаборационисты, нельзя ли предъявить им обвинение в измене, поскольку они члены парламента Итальянской республики?» — поинтересовался Франческо Д.

Впрочем, многие комментаторы выступили против такого подхода, интересуясь, с каких пор всем нужно думать одинаково.

«Быть пророссийским — не преступление», — напомнил Филиппо Ш.

«А где написано, что всем нужно думать одинаково? И эти люди называют Путина диктатором», — пишет Микела Митта Л.

«У нас ещё есть право думать так, как нам хочется и, главное, не так, как пишет Il Foglio, к счастью», — отметил Массимо В.

«Не понимаю, где сенсация? Если бы у них хватило смелости сказать то, что они думают на самом деле, большинство парламента Италии было бы настроено пророссийски», — считает Альфонсо М.

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