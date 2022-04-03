В российском прокате повторно покажут фильм Скорсезе «Волк с Уолл-стрит»
Москва, 3 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Кинокомедия режиссёра Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» выйдет в повторный прокат в России в конце апреля. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Повторный прокат фильма стартует 28 апреля. Впервые картина была показана в кинотеатрах в конце 2013 года.
«Волк с Уолл-стрит» основан на мемуарах брокера Джордана Белфорта. Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо, который также выступил продюсером картины.
Фильм получил пять номинаций на премию «Оскар». Ди Каприо стал лауреатом премии «Золотой глобус» за роль в этой картине.
После введения антироссийских санкций правительствами США и ЕС американские кинокомпании приостановили показ новых фильмов в России. О таком решении объявили студии Disney, Paramount, Warner Bros. и другие.