Москва, 3 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Кинокомедия режиссёра Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» выйдет в повторный прокат в России в конце апреля. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит» реж Мартин Скорсезе. 2013. США Могу себе позволить

Повторный прокат фильма стартует 28 апреля. Впервые картина была показана в кинотеатрах в конце 2013 года.

«Волк с Уолл-стрит» основан на мемуарах брокера Джордана Белфорта. Главную роль в фильме исполнил Леонардо Ди Каприо, который также выступил продюсером картины.

Фильм получил пять номинаций на премию «Оскар». Ди Каприо стал лауреатом премии «Золотой глобус» за роль в этой картине.

После введения антироссийских санкций правительствами США и ЕС американские кинокомпании приостановили показ новых фильмов в России. О таком решении объявили студии Disney, Paramount, Warner Bros. и другие.