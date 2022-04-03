Минусинский район, Красноярский край, , 08:41 — REGNUM Природный пожар в Минусинском районе Красноярского края локализован на площади 300 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС России.

Лесной пожар

Ликвидация пожара в настоящее время продолжается. В тушении задействовано 366 человек и 114 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Напомним, пожар начался утром 2 апреля с возгорания на свалке. Порывами ветра пламя распространилось на лесной массив, а затем и на дома расположенных поблизости дачных товариществ. В результате сгорело 20 домов.

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