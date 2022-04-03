Будапешт, 3 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись 3 апреля, их работа продлится до 19:00 (20:00 мск).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

Количество депутатских мандатов — 199 (106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам).

По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают более 8,2 млн граждан внутри страны и за ее пределами.

За победу сражаются правящий альянс во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных партий с лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.