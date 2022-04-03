Ангарск, Иркутская область, 3 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Иркутский завод гусеничной техники в 2022 году планируется вывести на рынок два колесных вездехода на шинах низкого давления для внутреннего рынка и для экспорта. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев по итогам поездки в Ангарск.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Предприятие производит гусеничные и колесные вездеходы, используемые для предотвращения и тушения лесных пожаров, а также в нефтегазовой, золотодобывающей, энергетической, геологоразведочной отраслях. Осмотрели производство и обсудили планы завода.

В новых условиях на первый план выходит задача по импортозамещению. Ежегодно завод производит 80-100 вездеходов и делает полный капитальный ремонт 50-70 единиц техники. Продукцию уже закупают многие регионы РФ», — пояснил губернатор Приангарья.

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По его словам, власти региона готовы оказать меры поддержки предприятию, в том числе — по предоставлению льготных займов на покупку оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области начал работу «Экспортный десант». Ежемесячно команда десанта будет встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом, чтобы адресно дать консультации на тему возможных точек роста и выхода на перспективные рынки сбыта.

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