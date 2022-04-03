Белград, 3 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Сербии открылись участки на выборах президента, парламента и органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов. Об этом 3 апреля сообщает республиканская избирательная комиссия.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

На пост президента Сербии претендуют 8 кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.

Граждане могут проголосовать до 20:00 (21:00 мск) на более чем 8 тыс. участков в стране и в 77 местах для голосования в 34 странах мира.