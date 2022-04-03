Братск, Иркутская область, , 08:26 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщило некоторые подробности ДТП, случившегося сегодня, 3 апреля, на 281 км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» вблизи посёлка Зяба Братского района.

Полиция Братска разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли мужчина и женщина МВД РФ

В результате столкновения Toyota Camry и маршрутного автобуса, следовавшего из Иркутска в Новую Игирму, автобус съехал с проезжей части. По предварительной информации, водитель и 17 пассажиров маршрутного транспортного средства не пострадали.

В легковом автомобиле в момент аварии находилось пятеро человек. От полученных травм погибли на месте два пассажира Toyota, 30-летний водитель и два других пассажира, в их числе и 15-летний юноша, госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Черемховском районе Иркутской области 25 марта произошло серьезное ДТП с пострадавшими. На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» водитель грузового автомобиля Scania с прицепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот», осуществляющим обгон и движущемся в попутном направлении.

В последствии, транспортные средства совершили съезд с проезжей части с последующим наездом на металлическое барьерное ограждение и опрокидыванием в кювет.

Читайте также: На трассе Р-255 «Сибирь» в Приангарье случилось серьёзное ДТП