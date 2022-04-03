Верхний Уфалей, Челябинская область, , 08:19 — REGNUM В Верхнем Уфалее Челябинской области торговый представитель одной организации попалась на присвоении более 280 тыс. рублей Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Уголовное дело

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Под подозрение попала женщина 1977 года рождения. Установлено, что в течение трёх месяцев она собирала с индивидуальных предпринимателей деньги за поставленный товар, но расплачивалась полученными средствами по своему кредиту.

Теперь даме грозит до шести лет заключения. Пока её отпустили под обязательство о явке.