Верхний Уфалей, Челябинская область, 3 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Верхнем Уфалее Челябинской области торговый представитель одной организации попалась на присвоении более 280 тыс. рублей Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Sledcom.ru Уголовное дело

Под подозрение попала женщина 1977 года рождения. Установлено, что в течение трёх месяцев она собирала с индивидуальных предпринимателей деньги за поставленный товар, но расплачивалась полученными средствами по своему кредиту.

Теперь даме грозит до шести лет заключения. Пока её отпустили под обязательство о явке.