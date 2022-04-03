Баку, , 08:17 — REGNUM В результате взрыва в ночном клубе в Баку один человек погиб, свыше 30 — пострадали. Об этом 3 апреля сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

ЧП произошло 3 апреля около 03:00 (02:00 по мск) в клубе на ул. Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе.

По предварительным данным, погиб один человек, еще 31 — получил телесные повреждения.

В медучреждения доставлены 24 человека, состояние 6 из которых оценивается как тяжелое.

Причиной взрыва называется утечка газа.

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