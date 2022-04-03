Москва, , 08:16 — REGNUM Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана создали защитную плёнку для смартфонов, повреждённые участки которой могут восстанавливаться при воздействии высокой температуры. Об этом представители платформы НТИ рассказали агентству ТАСС.

Смартфон

Защитная плёнка изготавливается из термопластичного полимера. При нагреве этого материала до температуры +60 градусов ℃ с плёнки пропадает до 95% образовавшихся в процессе эксплуатации царапин. Требуемой температуры можно добиться с помощью прогрева плёнка обычным феном.

Восстанавливается не только внешний вид повреждённых участков, но и их защитные свойства. Прочность повреждённых участков плёнки при нагреве восстанавливается до 53% с помощью образования новых молекулярных связей в материале.

Разработчики ожидают, что выполненные из нового материала защитные плёнки будут сопоставимы по цене с иностранными аналогами. Планируется, что такие покрытия будут востребованы для защиты не только смартфонов, но и компьютерной техники и автомобилей.