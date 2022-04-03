Киев, , 08:11 — REGNUM Россия по просьбе президента Турции Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину окажет содействие в эвакуации иностранных граждан, которые находятся в Мариуполе — в заложниках у националистов. Об этом 3 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики … принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков нацбатальонов в отдельных районах Мариуполя», — отмечается в сообщении.

РФ ведет целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранцев из опасных районов Украины.

«С этой целью осуществляем непрерывное взаимодействие с ООН, ОБСЕ, Международным комитетом Красного Креста и другими международными организациями», — добавил он.