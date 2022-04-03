Красноуфимск, Свердловская область, , 08:13 — REGNUM В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись фуры марки «Мерседес» и «ДАФ». Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

На месте ДТП с участием двух фур в Свердловской области Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Авария произошла вечером 2 апреля на 230-м километре дороги. По предварительным сведениям, 53-летний водитель «Мерседес», который ехал со стороны Перми, не учёл погодных условий, выехал на встречную полосу и там допустил столкновение.

Предполагаемого виновника ДТП доставили в больницу Красноуфимска. По данным ГИБДД, в полуприцепе «Мерседеса» перевозили 13 пива, а в полуприцепе машины «ДАФ» — 15 тонн пельменей.

Известно, что оба водителя опытные. При этом за последний год они по одному разу привлекались к административной ответственности.