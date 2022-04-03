Красноуфимск, Свердловская область, 3 апреля 2022, 08:13 — REGNUM В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись фуры марки «Мерседес» и «ДАФ». Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.
Авария произошла вечером 2 апреля на 230-м километре дороги. По предварительным сведениям, 53-летний водитель «Мерседес», который ехал со стороны Перми, не учёл погодных условий, выехал на встречную полосу и там допустил столкновение.
Предполагаемого виновника ДТП доставили в больницу Красноуфимска. По данным ГИБДД, в полуприцепе «Мерседеса» перевозили 13 пива, а в полуприцепе машины «ДАФ» — 15 тонн пельменей.
Известно, что оба водителя опытные. При этом за последний год они по одному разу привлекались к административной ответственности.