Салехард, 3 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. На Ямале в восьмом микрорайоне Ноябрьска открыли новый инклюзивный детский сад «Лучик». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО На открытии детского сада «Лучик» в Ноябрьске

На открытии дошкольного учреждения по видеосвязи присутствовал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Детский сад «Лучик» рассчитан на 190 мест. Здесь будут работать восемь групп, две из них — ясельные. Посещать сад смогут дети от 1,5 лет. В «Лучике» обустроена безбарьерная среда, для особенных детей установлены специальные лифты.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Уголок будущего конструктораНа открытии детского сада «Лучик»

Пространство этого детского сада ориентировано на подготовку и знакомство воспитанников с миром современных профессий. Дошколята узнают о профессиях финансиста, строителя, конструктора, стилиста, блогера. Установлены программно-аппаратный комплекс «Колибри.Лого» и умное зеркало. Оба устройства позволяют корректировать и развивать речь. В зеркале Artikme ребенок видит не только свое отражение, но и попадает в сказку с волшебными героями, которые помогают ему выполнять артикуляционные, звуковые упражнения, правильно произносить звуки и следить за дыханием.