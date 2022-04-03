Луганск, , 08:08 — REGNUM В результате артиллерийского обстрела Первомайска ранена женщина. Об этом 3 апреля сообщает представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе.

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«В результате артиллерийского обстрела н.п. Первомайск получила ранения женщина 1985 г.р., разрушено и повреждено 2 жилых дома и 5 хозпостроек, а также повреждения получил ясли-сад Колобок», — отмечается с сообщении.

Ранее ВСУ выпустили 5 снарядов калибра 122 мм по Первомайску в ЛНР.

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