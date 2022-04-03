Барнаул, , 08:03 — REGNUM В Алтайском крае, в связи с резким потеплением, ведётся постоянный мониторинг ситуации паводковой ситуации, в том числе, с использованием беспилотной авиации. Об этом 3 апреля информирует территориальное ГУ МЧС РФ.

Паводок в Алтайском крае может начаться совсем скоро МЧС РФ

В Краснощековский и Третьяковский районы были направлены оперативные группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, оснащённые беспилотными авиасистемами. Группами будет организован контроль ситуации в районах, взаимодействие с представителями местных администраций, проверки готовности к паводковому сезону, информационная работа.

Обстановка в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Подтопления жилых домов на сегодняшний день пока не зафиксировано.

Во всех населенных пунктов, попадающих в зону возможного развития паводка, с населением организована информационная и разъяснительная работа. Организовано взаимодействии со всеми службами и их постоянна готовность. Также ведутся плановые подготовительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальное тепло придёт в Барнаул уже через несколько дней. По данным синоптиков, 4−6 апреля дневная температура в столице Алтайского края поднимется до +18 °C. Вскрытие реки Оби ожидается на неделю раньше среднемноголетних сроков, ориентировочно 9 апреля.

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