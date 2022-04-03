Донецк, , 08:01 — REGNUM ВСУ выпустили 5 снарядов калибра 122 мм по Первомайску в ЛНР. Об этом 3 апреля сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 05.30 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия калибра 122 мм (5 снарядов)», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по фактам обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) возбуждено еще два дела. Об этом сообщает 2 апреля Следственный комитет России.

Читайте ранее в этом сюжете: СК возбудил ещё два дела по фактам обстрелов Донбасса со стороны ВСУ