Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп назвал американских политиков главной угрозой стране, опасность от которых превосходит РФ и Китай.

Трамп Mark J. Terrill

«Самая большая угроза исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше РФ или Китая», — отметил он на митинге сторонников в штате Мичиган.

Он также рассказал о намерении принять участие в следующих президентских выборах и пообещал «вернуть Белый дом» в 2024 году.

Также Трамп заявил, что президент Байден довел страну «до худших времен в истории».