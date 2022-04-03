Астана, 3 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Казахстане задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает 3 апреля пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«25 марта в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки, гражданин Казахстана, планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным также планировались террористические акты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

В ходе обыска у фигуранта были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, а также наркотические средства и крупная сумма денег, говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, согласно заявлению комитета, «агентом отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов».

Сообщается, что в ходе предварительного следствия задержанный признался в совершении вышеуказанных деяний «по заданию и в интересах иностранного государства».

Других подробностей в сообщении комитета не приводится.