Барнаул, 3 апреля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. На верхней террасе Нагорного парка — одной из главных достопримечательностей туркластера «Барнаул — горнозаводской город» — образовался промыв асфальтового покрытия. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, место провала оперативно было огорожено сигнальными лентами, ограничивающими доступ людей.

Пресс-центр мэрии Барнаула Барнаул. Провал на террасе Нагорного парка

К вскрытию террасы с помощью специализированной техники приступили сегодня, 3 апреля. После определения объемов скрытых повреждений будет принято решение о видах восстановительных работ.

В ликвидации размыва принимают участие специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» г. Барнаула и строительно-монтажной компании ООО «ВиКС»

Пресс-центр мэрии Барнаула Барнаул. Нагорный парк

Контроль за восстановлением на месте осуществляет заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца 18-го века и в течение более полутора столетий Нагорное кладбище Барнаула было местом упокоения многих поколений барнаульцев, в том числе и тех, кто оставил заметный след в истории города.

В 30-х годах 19 века Нагорное кладбище вместе с находившимся там храмом в честь святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна были снесены, а могилы уничтожены. В советские годы там организовали ВДНХ, а в современности местность стали называть Нагорный парк.

Работы по воссозданию храма святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна были начаты 31 июля 2014 года. Тогда было решено, что он станет частью мемориального комплекса, который расположится на территории Нагорного парка. В связи с этим могилы упокоенных барнаульцев пришлось вновь потревожить. Возникла угроза вандализма. На помощь призвали археологов: они извлекли и исследовали найденные останки.

На создание инженерной инфраструктуры туркластера «Барнаул — горнозаводской город» из федерального бюджета направили около 900 миллионов рублей. Также привлекли почти два миллиарда рублей частных инвестиций.

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